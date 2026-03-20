    Азербайджан и NB8 обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

    • 20 марта, 2026
    • 10:46
    Азербайджан и NB8 обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

    Представители МИД стран Северной Европы и Балтии (Северо-Балтийская восьмерка, NB8) в рамках визита в Баку обсудили мирный процесс и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном с официальными лицами страны.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Швеции в Баку.

    Согласно информации, делегаты NB8 провели встречи c помощником президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиевым, представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым, заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым, руководителем Департамента Европы МИД Мамедом Талыбовым, а также с представителями гражданского общества и аналитических центров.

    "Обсуждения охватили широкий круг вопросов, включая мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, региональную безопасность и двусторонние отношения",- говорится в сообщении.

    Также отмечается, что это второй визит делегации NB8 в Баку, предыдущий состоялся весной 2025 года.

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) Хикмет Гаджиев Эльчин Амирбеков Фариз Рзаев Мамед Талыбов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
    Şimali Avropa–Baltikyanı ölkələrinin Şərqi Avropa üzrə direktorları Bakıda regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər
    Ты - Король

