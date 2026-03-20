Азербайджан и NB8 обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Представители МИД стран Северной Европы и Балтии (Северо-Балтийская восьмерка, NB8) в рамках визита в Баку обсудили мирный процесс и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном с официальными лицами страны.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Швеции в Баку.

Согласно информации, делегаты NB8 провели встречи c помощником президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиевым, представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым, заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым, руководителем Департамента Европы МИД Мамедом Талыбовым, а также с представителями гражданского общества и аналитических центров.

"Обсуждения охватили широкий круг вопросов, включая мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, региональную безопасность и двусторонние отношения",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что это второй визит делегации NB8 в Баку, предыдущий состоялся весной 2025 года.