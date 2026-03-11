Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    11 марта, 2026
    • 00:17
    Делегация Украины отбыла на Ближний Восток для обсуждения сделки по дронам

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров направился на Ближний Восток для обсуждения сотрудничества в противодействии БПЛА.

    Как передает Report, об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в своем Telegram-канале.

    По его словам, делегация сотрудников силовых структур "подготовит конкретные соглашения".

    "Наша команда – включая военных и Рустема Умерова – сейчас направляется в регион Персидского залива. <...> В прошлом году мы уже предложили Соединенным Штатам соглашение по дронам. Это правильный путь: сотрудничать с нами в производстве и использовании дронов, и сейчас все видят, что альтернативы этому подходу нет. Украина обладает величайшим в мире опытом противодействия ударным дронам, и без нашего опыта региону Персидского залива, всему Ближнему Востоку, а также партнерам в Европе и США будет очень сложно выстроить надежную защиту", - подчеркнул Зеленский.

    Президент Украины уточнил, что в делегацию вошли сотрудники разведки, Минобороны, а также МИД.

    "Украина – надежный поставщик безопасности, и это не только наша перспектива в сфере безопасности, но и экономическая перспектива", - добавил он.

