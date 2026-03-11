İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ukrayna nümayəndə heyəti dron sazişinin müzakirəsi üçün Yaxın Şərqə yola düşüb

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 00:56
    Ukrayna nümayəndə heyəti dron sazişinin müzakirəsi üçün Yaxın Şərqə yola düşüb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerovun PUA-lara qarşı mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün Yaxın Şərqə yollandığını bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, Ukrayna lideri bu barədə öz "Telegram" kanalındakı axşam müraciətində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti konkret sazişlər hazırlayacaqlar.

    "Bizim komandamız – hərbçilər və Rüstəm Umerov da daxil olmaqla – hazırda Fars körfəzi regionuna yollanır. Keçən il biz artıq ABŞ-yə dronlarla bağlı saziş təklif etmişdik. Bu, doğru yoldur: dronların istehsalı və istifadəsində bizimlə əməkdaşlıq etmək. İndi hamı görür ki, bu yanaşmanın alternativi yoxdur. Ukrayna zərbə dronlarına qarşı mübarizədə dünyada ən böyük təcrübəyə malikdir və bizim təcrübəmiz olmadan Fars körfəzi regionu, bütün Yaxın Şərq, eləcə də Avropa və ABŞ-dəki tərəfdaşlar üçün etibarlı müdafiə qurmaq çox çətin olacaq", - Zelenski vurğulayıb.

    Ukrayna Prezidenti nümayəndə heyətinə kəşfiyyat, Müdafiə Nazirliyi, həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının daxil olduğunu dəqiqləşdirib.

    "Ukrayna etibarlı təhlükəsizlik tədarükçüsüdür və bu, təkcə bizim təhlükəsizlik sahəsindəki deyil, həm də iqtisadi sahədəki perspektivimizdir", - o əlavə edib.

    Ukrayna dron müqaviləsi Yaxın Şərq
    Делегация Украины отбыла на Ближний Восток для обсуждения сделки по дронам

    Son xəbərlər

    00:56

    Ukrayna nümayəndə heyəti dron sazişinin müzakirəsi üçün Yaxın Şərqə yola düşüb

    Digər ölkələr
    00:31

    Rusiya federal büdcəsinin neft-qaz üzrə gəlirləri yanvar-fevral aylarında 47 % azalıb

    Region
    00:20
    Foto

    BMT-nin iclasında qadınların zorakılıqdan müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycanın təcrübəsi paylaşılıb

    Xarici siyasət
    00:07

    Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" 1/8 final mərhələsinin ilk matçında "Liverpul"u məğlub edib

    Futbol
    23:49

    SEPAH: İran səmasında indiyədək 104 PUA zərərsizləşdirilib

    Region
    23:32

    BMT Baş katibi: Özünü müdafiə etmək İranın hüququdur

    Region
    23:22

    BMT TŞ sabah Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:05

    Putinlə Pezeşkian arasında növbəti telefon danışığının təfərrüatları açıqlanıb

    Region
    23:02

    Pentaqon İrana qarşı əməliyyatda təxminən 140 hərbçinin yaralandığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti