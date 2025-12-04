Делегация Совбеза ООН прибыла в Сирию за несколько дней до годовщины свержения Асада

Делегация Совета Безопасности ООН посетила Сирию с первым визитом всего за несколько дней до первой годовщины свержения режима Башара Асада.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

Согласно информации, делегация прибыла через пограничный переход Джедейдет-Ябус на границе с Ливаном. В рамках визита запланированы встречи с рядом официальных лиц и представителями гражданского общества Сирии.

Ожидаются в том числе переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. После Сирии делегация посетит соседний Ливан в пятницу и субботу.