Elvis
    Делегация Совбеза ООН прибыла в Сирию за несколько дней до годовщины свержения Асада

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 12:27
    Делегация Совбеза ООН прибыла в Сирию за несколько дней до годовщины свержения Асада

    Делегация Совета Безопасности ООН посетила Сирию с первым визитом всего за несколько дней до первой годовщины свержения режима Башара Асада.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

    Согласно информации, делегация прибыла через пограничный переход Джедейдет-Ябус на границе с Ливаном. В рамках визита запланированы встречи с рядом официальных лиц и представителями гражданского общества Сирии.

    Ожидаются в том числе переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. После Сирии делегация посетит соседний Ливан в пятницу и субботу.

    ООН Сирия Башар Асад Ахмед аш-Шараа Совбез ООН Ливан визит
    Elvis

