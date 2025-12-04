Делегация Совбеза ООН прибыла в Сирию за несколько дней до годовщины свержения Асада
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 12:27
Делегация Совета Безопасности ООН посетила Сирию с первым визитом всего за несколько дней до первой годовщины свержения режима Башара Асада.
Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.
Согласно информации, делегация прибыла через пограничный переход Джедейдет-Ябус на границе с Ливаном. В рамках визита запланированы встречи с рядом официальных лиц и представителями гражданского общества Сирии.
Ожидаются в том числе переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. После Сирии делегация посетит соседний Ливан в пятницу и субботу.
Последние новости
13:12
Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйтиВ регионе
13:08
Фото
Эльчин Амирбеков обсудил в Берне углубление сотрудничества Азербайджана и ШвейцарииВнешняя политика
13:01
Система волонтерства в госструктурах Азербайджана расширится в 2026 годуСоциальная защита
13:01
Ильхам Алиев: Азербайджан и Великобритания открыли новую страницу сотрудничества в сфере оборонпромаВнешняя политика
13:01
США пригласили Польшу на саммит G20 вместо ЮАРДругие страны
12:57
Фото
Азербайджан и Турция обсудили расширение приграничной торговли и инвестицийБизнес
12:51
Грузия запретит госвузам принимать иностранных студентовВ регионе
12:47
Фото
Видео
В Кюрдамире сгорел 8-комнатный частный домПроисшествия
12:46