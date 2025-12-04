İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    BMT TŞ-nin nümayəndə heyəti Suriyadadır

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:46
    BMT TŞ-nin nümayəndə heyəti Suriyadadır

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) nümayəndə heyəti Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsinin ildönümündən bir neçə gün əvvəl Suriyaya ilk səfərini həyata keçirib.

    Bu barədə "Report" SANA-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nümayəndə heyəti Livan ilə sərhəddə yerləşən Jədeidet-Yabus sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə ölkəyə daxil olub. Səfər çərçivəsində bir sıra rəsmi şəxslər və Suriya vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşlər planlaşdırılır.

    Həmçinin prezident Əhməd əş-Şəraa ilə danışıqlar gözlənilir. Nümayəndə heyəti Suriyadan sonra həftə sonu Livana səfər edəcək.

