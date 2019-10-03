Делегация КНДР вылетела на рабочие переговоры с США

Северокорейская делегация, направляющаяся в Швецию для проведения рабочих переговоров с США, приземлилась утром в пекинском аэропорту Шоуду, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Делегацию возглавляет посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль. Среди прибывших в Пекин был замечен также вновь назначенный директор департамента Северной Америки Чон Чхоль Су, который, по-видимому, также примет участие в переговорах. Сразу по прибытию северокорейцы покинули второй терминал аэропорта.

Американская делегация, возглавляемая спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом, как ожидается, тоже вскоре вылетит к месту переговоров. Завтра, предположительно, должна состояться первая предварительная встреча, а 5 октября сами рабочие переговоры.

После их окончания северокорейская делегация посетит Москву и затем вернётся в Пекин 7 октября.