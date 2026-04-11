Шахбаз Шариф: Пакистан готов и далее выступать посредником между США и Ираном - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о готовности Исламабаде и дальше выступать посредником в переговорах между США и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает канцелярия премьера по итогам его переговоров с представителями иранской делегации в субботу в Исламабаде.

"Премьер [Шахбаз Шариф - ред.], выразив признательность за участие Ирана в Исламабадских переговорах, подтвердил стремление Пакистана продолжать выполнять роль посредника, для придачи импульса в достижении регионального и глобального мира и стабильности", - сообщает канцелярия.

Отмечается, что встреча с пакистанской стороны прошла при участии министра иностранных дел Мухаммада Исхака Дара, начальника штаба армии Сиеда Асима Мунира, а также министра внутренних дел Сиеда Мохсина Разы Накви.

Иранская делегация в преддверии переговоров с США в Исламабаде провела в субботу встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Сообщается, что иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Детали встречи не приводятся.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

Переговоры между США и Ираном в Исламабаде должны начаться после 17:00 по местному времени (16:00 по Баку).

Отметим, что ключевыми темами переговоров между США и Иран обозначены прекращение боевых действий, санкционная политика и контроль над стратегическими коммуникациями региона.

Тегеран настаивает на начале диалога только при условии прекращения огня в Ливане и частичной отмены санкций, тогда как Вашингтон готов обсуждать смягчение ограничений лишь в обмен на уступки со стороны Тегерана по ядерной и ракетной программам.

Стороны также расходятся по вопросу статуса Ормузского пролива: Иран требует фактического контроля и права взимания платы за транзит, в то время как США настаивают на его полной открытости для международного судоходства.

Дополнительно Тегеран поднимает вопрос о размораживания активов и компенсации ему за ущерб от конфликта.

Иран также требует вывода американских войск с Ближнего Востока и гарантий ненападения, в то время как администрация президента Дональда Трамп допускает сохранение военного присутствия до достижения полноценного соглашения и не исключает эскалации в случае провала переговоров.