    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 14:19
    Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров по Газе

    Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир, чтобы обсудить с посредниками второй этап соглашения о перемирии в палестинском анклаве.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

    По их информации, делегация планирует провести встречу с представителями египетской разведки для переговоров о ситуации в палестинском анклаве, а также обсудить с посредниками последние события на местах и второй этап мирного процесса в секторе Газа. Источники уточняют, что визит был запланирован заранее, при этом на столе переговоров будет обсуждаться вопрос продолжающейся эскалации Израиля в палестинском анклаве.

    Напомним, что 20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 метров в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа.

