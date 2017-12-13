Декларация ОИС: Восточный Иерусалим является находящейся в оккупации столицей Государства Палестина

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Восточный Иерусалим является находящейся в оккупации столицей Государства Палестина".

Как сообщает Report, об этом подчеркивается в итоговой декларации проходящего 13 декабря в Стамбуле чрезвычайного саммита на высшем уровне государств-членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

В документе международное сообщество призывает признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Государства Палестина.

В декларации отмечается, что решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим как столицу Израиля не имеет силу с юридической точки зрения: "Это решение является нападением на исторические, правовые, естественные и национальные права палестинского народа, что создает угрозу для мира и является подстрекающим радикализм и терроризм элементом, нацеленным на международный мир и безопасность. Опасное решение об изменении статуса Иерусалима выходит за рамки закона".

В документе подчеркивается о противоречии известного решения принятым в 1980 и 2016 годах резолюциям Совбеза ООН: "В случае, если администрация США не откажется от этого решения, ответственность за все возможные негативные последствия будут нести Соединенные Штаты".