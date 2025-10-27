Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на 4-й срок

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 22:35
    Действующий президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара победил на состоявшихся 25 октября выборах главы государства и переизбрался на четвертый срок.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил избирком государства, отметив, что второго тура выборов не потребуется.

    Уаттара набрал 89,77% голосов, остальные голоса распределились между другими четырьмя участниками выборов. Результаты являются предварительными и еще должны быть утверждены Конституционным советом.

    83-летний Уаттара, который получил экономическое образование, находится на посту главы государства уже более 14 лет. Впервые он победил на президентских выборах в ноябре 2010 года, которые сопровождались масштабным внутренним вооруженным конфликтом. Принятая на референдуме в 2016 году новая конституция позволила Уаттара участвовать в текущих выборах, так как решением Конституционного совета два его президентских срока при предыдущей конституции не засчитываются.

    Срок президентского мандата - пять лет. Действующая конституции предусматривает ограничение на два срока.

