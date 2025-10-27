İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Kot-d'İvuarın hazırkı prezidenti dördüncü müddətə yenidən seçilib

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 23:27
    Kot-d'İvuarın hazırkı prezidenti dördüncü müddətə yenidən seçilib

    Kot-d'İvuarın hazırkı prezidenti Alassane Uattara 25 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində qalib gələrək dördüncü müddətə yenidən seçilib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə seçki komissiyası məlumat paylaşaraq bildirib ki, seçkilərin ikinci turunun keçirilməsi tələb olunmayacaq.

    Uattara səslərin 89,77%-ni toplayıb, qalan səslər isə digər dörd namizəd arasında bölüşdürülüb. Nəticələr ilkindir və hələ də Konstitusiya Şurası tərəfindən təsdiqlənməsini gözləyir.

    İqtisadiyyat üzrə ali təhsili olan 83 yaşlı Uattara 14 ildən çoxdur ki, dövlət başçısıdır. O, ilk dəfə 2010-cu ilin noyabr ayında genişmiqyaslı daxili silahlı münaqişə ilə yadda qalan prezident seçkilərində qalib gəlib. 2016-cı ildə referendumla qəbul edilən yeni Konstitusiya Uattaranın hazırkı seçkilərdə iştirak etməsinə icazə verib. Çünki Konstitusiya Şurası onun əvvəlki Konstitusiyaya əsasən, iki prezidentlik müddətinin hesablanmadığı barədə qərar verib.

    Ölkədə prezidentlik müddəti beş ildir. Hazırkı Konstitusiya iki müddətlik məhdudiyyət nəzərdə tutur.

    Kot-d'İvuar prezident seçki
    Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на 4-й срок

    Son xəbərlər

    00:00

    Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terrordan beş il ötür

    Daxili siyasət
    23:55

    Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    23:50
    Video

    KİV: "Melissa" qasırğasına görə 1 000 nəfər Quantanamo bazasından təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    23:38

    Rumıniya və Ukrayna hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Kot-d'İvuarın hazırkı prezidenti dördüncü müddətə yenidən seçilib

    Digər ölkələr
    23:18

    "Lukoyl" sanksiyalar fonunda xarici aktivlərini satmağı planlaşdırır

    Region
    23:01

    Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" səfərdə "Qaziantepspor"a qalib gəlib

    Futbol
    22:54

    "OPEC+" dekabrda neft hasilatının gündə 137.000 barel artırılmasını müzakirə edəcək

    Energetika
    22:41
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Andranik ermənilərə yazdığı məktubda özünü ifşa edib"

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti