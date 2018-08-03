Действующий лидер Зимбабве побеждает на президентских выборах

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва побеждает на выборах президента страны после подсчета голосов в девяти из десяти провинций.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал SABC со ссылкой на данные избирательной комиссии.

За Мнангагву, представляющего правящую партию Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) проголосовали более 2 миллионов избирателей. Его основной соперник кандидат от оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза набрал около 1,9 миллиона голосов.

При этом Чамиза с более чем двукратным преимуществом победил на выборах в Хараре: в столице за него проголосовали более 548 тысяч человек, а за Мнангагву только 204 тысячи.