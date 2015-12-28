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    Дефицит бюджета Саудовской Аравии составил 98 млрд. долларов

    Об этом сообщает AFP cо ссылкой на министерство финансов Саудовской Аравии

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2015 году составил рекордные 98 млрд. долларов. 

    Как передает Report, об этом сообщает AFP cо ссылкой на министерство финансов Саудовской Аравии. 

    Как заявили представители министерства на пресс-конференции в Эр-Рияде, доходы за 2015 год  оцениваются в 608 млрд риалов ( 162 млрд. долларов), что значительно ниже прогнозов и  доходов за 2014 год, в то время как расходы  составили 975 млрд риалов ( 260 млрд. долларов).

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