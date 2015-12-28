Дефицит бюджета Саудовской Аравии составил 98 млрд. долларов

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2015 году составил рекордные 98 млрд. долларов.

Как передает Report, об этом сообщает AFP cо ссылкой на министерство финансов Саудовской Аравии.

Как заявили представители министерства на пресс-конференции в Эр-Рияде, доходы за 2015 год оцениваются в 608 млрд риалов ( 162 млрд. долларов), что значительно ниже прогнозов и доходов за 2014 год, в то время как расходы составили 975 млрд риалов ( 260 млрд. долларов).