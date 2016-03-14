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    ​Де Мистура: Единственный "план Б" по Сирии — возвращение к войне

    Если на переговорах не будет достигнуто прогресса, все сложности и вопросы будут вынесены на рассмотрение Совбеза ООН

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Межсирийские переговоры достигли "момента истины". Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

    Он подчеркнул, что в настоящее время "единственный возможный план "Б" — это возвращение к войне".

    По словам де Мистуры, если на переговорах не будет достигнуто прогресса, все сложности и вопросы будут вынесены на рассмотрение Совета безопасности ООН и Международной группы поддержки Сирии.  

    Непрямые переговоры между властями Сирии и представителями оппозиции возобновятся сегодня  в Женеве.

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