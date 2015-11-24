Давутоглу представит Турцию на саммите с ЕС по проблеме миграции

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу примет участие в саммите ЕС-Турция по вопросам миграции в воскресенье, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правительстве, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что саммит Евросоюз-Турция пройдет в Брюсселе 29 ноября. По его словам, цель саммита состоит в том, чтобы "придать импульс нашим отношениям и ограничить миграционные потоки".

По сообщению агентства, Давутоглу провел переговоры по телефону с Туском, по инициативе которого состоялся разговор. Глава Евросовета пригласил турецкого премьера на саммит. Давутоглу с удовольствием принял это приглашение и отметил, что Турция готова к сотрудничеству с партнерами из ЕС по всем актуальным вопросам. Туск добавил, что саммит послужит ускорению переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Евросоюз согласует с Турцией общий план действий, который предполагает со стороны ЕС финансовую помощь в размере трех миллиардов евро, активизацию переговоров о вступлении Турции в ЕС и ускоренный процесс отмены виз. Турция, в свою очередь, должна помочь охранять совместную границу, улучшить условия проживания беженцев в стране, предотвратить приток мигрантов в ЕС со своей территории и возвращать обратно попавших в Евросоюз из Турции нелегалов.