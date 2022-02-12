Дата выборов Ливии будет оглашена 17 февраля

Премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе заявил, что дата отложенных президентских и парламентских выборов в североафриканской стране будет оглашена в годовщину революции - 17 февраля.

Премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе заявил, что дата отложенных президентских и парламентских выборов в североафриканской стране будет оглашена в годовщину революции - 17 февраля.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в обращении, размещенном на страницах правительства Ливии в соцсетях, Дибейбе отметил, что консультации по вопросу проведения выборов в Ливии проводятся с различными силами в стране.

"17 февраля - в годовщину революции мы огласим план правительства под лозунгом: "Возвращение вверенного народу. Этот документ позволит провести в стране выборы", - заверил премьер.

Дибейбе прокомментировал также решение Палаты представителей (парламент) в Тобруке об избрании бывшего главы МВД Фетхи Башаги новым главой Кабмина Ливии.

Он призвал население осудить позицию Палаты представителей в Тобруке. "Призываю сограждан выйти на улицы и осудить попытки парламента незаконно продлить срок своих полномочий и потребовать проведения выборов. Мы говорим "да" выборам в Ливии", - подчеркнул глава Кабмина.