Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на $220 млн

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 00:22
    Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на $220 млн

    Дания предоставит Украине 28-й пакет военной помощи на общую сумму в 1,4 млрд крон ($220 млн).

    Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании по итогам консультаций правительства с парламентским комитетом по внешней политике.

    В рамках пакета помощи королевство среди прочего выделяет дополнительно 100 млн крон ($15,5 млн) помощи через датскую модель, которая предусматривает финансирование расходов Украины на закупки за счет собственного ВПК. Кроме того, 372,2 млн крон ($57,7 млн) пойдут на закупку американского оружия по линии PURL (Список приоритетных потребностей Украины) и еще 80 млн крон ($12,4 млн) помощи будут направлены на закупку топлива через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).

    "Этим пакетом помощи мы гарантируем Украине в ближайшие месяцы ряд критически важных возможностей для боевых действий. И другие страны также должны внести свой вклад, например, через датскую модель", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

    На финансирование через датскую модель выделено около 2,6 млрд крон ($400 млн) на 2025 год и примерно по 1 млрд датских крон ($160 млн) в 2026 и 2027 годах. Вместе с 28-м пакетом помощи общая военная поддержка ВСУ Данией составит более 70 млрд крон ($ 10,87 млрд).

    Украина Дания финансовая помощь

    Последние новости

    00:56

    Bloomberg: США изучают возможность строительства военной базы рядом с Газой

    Другие страны
    00:22

    Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на $220 млн

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечается День Конституции

    Внутренняя политика
    00:00

    Бурханеттин Дуран: Ведется тщательное расследование причины крушения самолета в Грузии

    В регионе
    23:46

    Трамп: США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2

    Другие страны
    23:32

    Генсек НАТО выразил соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой

    Другие страны
    23:26

    Правительство Украины лишило полномочий наблюдательный совет "Энергоатома"

    Другие страны
    23:03

    Минкультуры Азербайджана опровергло ложные и искаженные сведения о своей деятельности в соцсетях - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    22:58

    Яшар Гюлер обсудил крушение самолета со своими коллегами из Азербайджана и Грузии

    Внешняя политика
    Лента новостей