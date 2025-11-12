Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на $220 млн

Дания предоставит Украине 28-й пакет военной помощи на общую сумму в 1,4 млрд крон ($220 млн).

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании по итогам консультаций правительства с парламентским комитетом по внешней политике.

В рамках пакета помощи королевство среди прочего выделяет дополнительно 100 млн крон ($15,5 млн) помощи через датскую модель, которая предусматривает финансирование расходов Украины на закупки за счет собственного ВПК. Кроме того, 372,2 млн крон ($57,7 млн) пойдут на закупку американского оружия по линии PURL (Список приоритетных потребностей Украины) и еще 80 млн крон ($12,4 млн) помощи будут направлены на закупку топлива через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).

"Этим пакетом помощи мы гарантируем Украине в ближайшие месяцы ряд критически важных возможностей для боевых действий. И другие страны также должны внести свой вклад, например, через датскую модель", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

На финансирование через датскую модель выделено около 2,6 млрд крон ($400 млн) на 2025 год и примерно по 1 млрд датских крон ($160 млн) в 2026 и 2027 годах. Вместе с 28-м пакетом помощи общая военная поддержка ВСУ Данией составит более 70 млрд крон ($ 10,87 млрд).