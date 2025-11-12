İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Danimarka Ukraynaya 220 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 02:30
    Danimarka Ukraynaya cəmi 1,4 milyard kron (220 milyon ABŞ dolları) dəyərində 28-ci hərbi yardım paketi verəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Danimarka Müdafiə Nazirliyinin hökumətin parlamentin Xarici Əlaqələr Komitəsi ilə məsləhətləşmələrinin yekunlarına dair yaydığı press-relizdə bildirilib.

    Yardım paketinin bir hissəsi kimi, Krallıq digər şeylərlə yanaşı, Ukraynanın satınalma xərclərini öz hərbi-sənaye kompleksindən maliyyələşdirməyi nəzərdə tutan Danimarka modeli vasitəsilə əlavə 100 milyon kron (15,5 milyon ABŞ dolları) yardım ayırır.

    Bundan əlavə, PURL (Ukrayna Prioritet Ehtiyaclar Siyahısı) vasitəsilə Amerika silahlarının alınmasına 372,2 milyon kron (57,7 milyon ABŞ dolları), digər 80 milyon kron (12,4 milyon ABŞ dolları) yardım isə NATO Dəstək və Təchizat Agentliyi (NSPA) vasitəsilə yanacaq almaq üçün istifadə olunacaq.

    2025-ci il üçün Danimarka modeli vasitəsilə maliyyələşməyə təxminən 2,6 milyard kron (400 milyon ABŞ dolları), 2026 və 2027-ci illərdə isə hər biri təxminən 1 milyard kron (160 milyon ABŞ dolları) ayrılıb.

    28-ci yardım paketi ilə Danimarkanın Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə ümumi hərbi dəstəyi 70 milyard kronu (10,87 milyard ABŞ dolları) keçəcək.

    Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на $220 млн

