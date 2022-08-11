Дания выделила 110 млн евро на вооружение для Украины и обучение военных

Дания выделяет еще 110 млн евро на оказание военной помощи Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) заявила премьер-министр Метте Фредериксен.
"Сегодня мы можем объявить, что Дания выделяет дополнительно 110 млн евро на вооружения и подготовку [украинских военных] ", - сказала она.
"Мы все должны продолжать и увеличивать нашу поддержку Украины - оружием, обучением, оборудованием для разминирования и финансово", - добавила Фредериксен.
Донорская конференция "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) проходит в четверг в парламенте Дании. В ней принимают участие представители 26 стран.