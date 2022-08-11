Дания выделила 110 млн евро на вооружение для Украины и обучение военных

Дания выделяет еще 110 млн евро на оказание военной помощи Украине.

Дания выделяет еще 110 млн евро на оказание военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

"Сегодня мы можем объявить, что Дания выделяет дополнительно 110 млн евро на вооружения и подготовку [украинских военных] ", - сказала она.

"Мы все должны продолжать и увеличивать нашу поддержку Украины - оружием, обучением, оборудованием для разминирования и финансово", - добавила Фредериксен.

Донорская конференция "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) проходит в четверг в парламенте Дании. В ней принимают участие представители 26 стран.