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Дания выделила 110 млн евро на вооружение для Украины и обучение военных

Дания выделила 110 млн евро на вооружение для Украины и обучение военных Дания выделяет еще 110 млн евро на оказание военной помощи Украине.
Другие страны
11 августа 2022 г. 14:01
Дания выделила 110 млн евро на вооружение для Украины и обучение военных

Дания выделяет еще 110 млн евро на оказание военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

"Сегодня мы можем объявить, что Дания выделяет дополнительно 110 млн евро на вооружения и подготовку [украинских военных] ", - сказала она.

"Мы все должны продолжать и увеличивать нашу поддержку Украины - оружием, обучением, оборудованием для разминирования и финансово", - добавила Фредериксен.

Донорская конференция "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) проходит в четверг в парламенте Дании. В ней принимают участие представители 26 стран.

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