Дания предоставит Украине дополнительную гумпомощь на $30 млн
- 24 февраля, 2026
- 11:01
Правительство Дании одобрило выделение Украине 190 млн крон ($30 млн) в качестве дополнительной гуманитарной помощи.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Дании.
По словам главы ведомства Ларса Лёкке Расмуссена, средства позволят "справиться с острой гуманитарной ситуацией и обеспечат поддержку в долгосрочной перспективе". Деньги будут направлены через датские организации помощи гражданскому обществу, Гуманитарный фонд ООН в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, Международный комитет Красного Креста.
С февраля 2022 года Дания предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму $205 млн и военную - на $11,19 млрд.
