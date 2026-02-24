Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Дания предоставит Украине дополнительную гумпомощь на $30 млн

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 11:01
    Дания предоставит Украине дополнительную гумпомощь на $30 млн

    Правительство Дании одобрило выделение Украине 190 млн крон ($30 млн) в качестве дополнительной гуманитарной помощи.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Дании.

    По словам главы ведомства Ларса Лёкке Расмуссена, средства позволят "справиться с острой гуманитарной ситуацией и обеспечат поддержку в долгосрочной перспективе". Деньги будут направлены через датские организации помощи гражданскому обществу, Гуманитарный фонд ООН в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, Международный комитет Красного Креста.

    С февраля 2022 года Дания предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму $205 млн и военную - на $11,19 млрд.

    Украина Дания гуманитарная помощь дополнительная помощь

    Последние новости

    11:16

    Актом об амнистии срок наказания более 1,5 тыс. человек сокращен на 6 месяцев

    Происшествия
    11:15

    В Азербайджане Акт амнистии охватил более 18 тыс. человек

    Происшествия
    11:13

    Транспортировка нефти по БТД в январе сократилась на 8,2%

    Энергетика
    11:11

    ГПС задержала подозреваемых в получении наркотиков, сброшенных дроном с территории Ирана

    Происшествия
    11:10

    Зеленский: Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня

    Другие страны
    11:09

    США ввели в действие глобальные пошлины на импорт в размере 10%

    Другие страны
    11:06

    МВД: Минувшим днем в Азербайджане обнаружены и изъяты 13 ружей

    Происшествия
    11:04

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке дня 10 вопросов

    Милли Меджлис
    11:01

    Дания предоставит Украине дополнительную гумпомощь на $30 млн

    Другие страны
    Лента новостей