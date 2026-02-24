Дания предоставит Украине дополнительную гумпомощь на $30 млн

Правительство Дании одобрило выделение Украине 190 млн крон ($30 млн) в качестве дополнительной гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Дании.

По словам главы ведомства Ларса Лёкке Расмуссена, средства позволят "справиться с острой гуманитарной ситуацией и обеспечат поддержку в долгосрочной перспективе". Деньги будут направлены через датские организации помощи гражданскому обществу, Гуманитарный фонд ООН в Украине, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, Международный комитет Красного Креста.

С февраля 2022 года Дания предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму $205 млн и военную - на $11,19 млрд.