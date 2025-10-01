Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Дания получит помощь США и других стран для обеспечения безопасности двух саммитов

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 00:10
    Дания получит помощь США и других стран для обеспечения безопасности двух саммитов

    США, Великобритания и Польша направят Дании средства борьбы с БПЛА на время проведения саммитов Евросоюза и Европейского политического сообщества в Копенгагене.

    Как передает Report, об этом сообщило датское министерство обороны в соцсети Х.

    Ведомство не уточняет, в чем конкретно заключается помощь США. Великобритания предоставит оборудование, предназначенное для противодействия дронам, и специалистов для его эксплуатации, Польша - экспертов.

    Как сообщалось ранее, Германия в этих же целях направляет Дании около 40 военнослужащих, Франция - военный вертолет Fennec и 35 специалистов. Швеция предоставит систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, полицейских и служебных собак. Норвегия также выделит полицейских, Украина "предложила экспертные знания для укрепления защиты Дании от атак дронов".

    В связи с проведением встреч воздушное пространство королевства будет закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в среду в Копенгагене. В четверг там же пройдет заседание Европейского политического сообщества. Ранее в Дании сообщалось о неопознанных дронах, замеченных в небе над авиабазами Каруп, Скридструп, казармами в Хольстебро и несколькими гражданскими аэропортами.

    США Великобритания Польша Дания помощь

    Последние новости

    00:20

    Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    00:10

    Дания получит помощь США и других стран для обеспечения безопасности двух саммитов

    Другие страны
    23:47

    Футболисты "Кайрата" уступили "Реалу" в матче Лиги чемпионов

    Футбол
    23:38

    СМИ: США перебрасывают десятки истребителей на Ближний Восток

    Другие страны
    23:33

    В рамках III Игр СНГ стартовали соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    23:16

    Трамп заявил, что до его прихода к власти в США въехали около 25 млн нелегальных мигрантов

    Другие страны
    22:59
    Фото

    Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    22:54

    Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном

    В регионе
    22:49

    Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

    Другие страны
    Лента новостей