    Danimarka sammitlərin təhlükəsizliyi üçün ABŞ və digər ölkələrdən yardım alacaq

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 01:22
    Danimarka sammitlərin təhlükəsizliyi üçün ABŞ və digər ölkələrdən yardım alacaq

    ABŞ, Böyük Britaniya və Polşa Kopenhagendə keçiriləcək Avropa İttifaqı və Avropa Siyasi Birliyinin sammitləri zamanı Danimarkaya dron əleyhinə avadanlıqlar verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Danimarka Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirlik ABŞ-nin yardımının konkret xarakterini açıqlamayıb.

    Böyük Britaniya Danimarkanı əks-dron avadanlıqları və onu idarə etmək üçün mütəxəssislər, Polşa isə ekspertlərlə təmin edəcək.

