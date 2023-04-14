Дания намерена в ближайшие недели поставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar

Министерство обороны Дании ожидает, что поставит свои самоходные артиллерийские установки Caesar в Украину в ближайшие недели.

Министерство обороны Дании ожидает, что поставит свои самоходные артиллерийские установки Caesar в Украину в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе ведомства.

"Ранее в этом году Дания приняла решение передать Украине все свои артиллерийские системы Caesar. Сейчас украинцы также прошли обучение по использованию и обслуживанию и готовы к получению систем, - говорится в сообщении. - Ожидается, что артиллерийские системы будут доставлены в Украину в ближайшие недели".

"Это большой и значительный дар, который очень востребован в Украине. Несомненно он найдет применение, а с завершением обучения и тренировки украинцы могут использовать его на поле боя", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.