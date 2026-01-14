Дания и США создадут рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг Гренландии
- 14 января, 2026
- 23:03
Дания и США создадут рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.
Как передает Report, об этом сообщает глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.
Новость дополняется...
