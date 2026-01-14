Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Дания и США создадут рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг Гренландии

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 23:03
    Дания и США создадут рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг Гренландии

    Дания и США создадут рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

    Как передает Report, об этом сообщает глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

    Новость дополняется...

    Danimarka və ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı işçi qrupu yaradacaq

