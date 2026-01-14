İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Danimarka və ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 23:05
    Danimarka və ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı işçi qrupu yaradacaq

    Danimarka və ABŞ Qrenlandiya ətrafındakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün yüksək səviyyəli işçi qrupu yaradacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Danimarkanın xarici işlər naziri Lars Lekke Rasmussen bildirib.

    MƏLUMAT YENİLƏNİR

    Danimarka ABŞ Qrenlandiya
    Дания и США создадут рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг Гренландии

