Danimarka və ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı işçi qrupu yaradacaq
Digər ölkələr
- 14 yanvar, 2026
- 23:05
Danimarka və ABŞ Qrenlandiya ətrafındakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün yüksək səviyyəli işçi qrupu yaradacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Danimarkanın xarici işlər naziri Lars Lekke Rasmussen bildirib.
MƏLUMAT YENİLƏNİR
Son xəbərlər
23:06
"Bild": Almaniya bu həftə Qrenlandiyaya qoşun göndərəcəkDigər ölkələr
23:05
Danimarka və ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı işçi qrupu yaradacaqDigər ölkələr
23:02
Hələbin şərq rayonlarından humanitar dəhliz yanvarın 15-də açılacaqDigər ölkələr
22:41
Misir XİN: Fələstin Qəzza İdarəetmə Komitəsi tam şəkildə formalaşdırılıbDigər ölkələr
22:34
SEPAH İsrail kəşfiyyatı ilə əlaqəli 31 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıbRegion
22:33
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız NTD ilə matçda möhtəşəm çıxış etdilər"Komanda
22:23
Danimarka Qrenlandiyaya qabaqcıl hərbi bölmələr göndərirDigər ölkələr
22:14
Naxçıvanda iki türkiyəli tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
22:06