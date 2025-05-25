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Дания и Швеция отправили помощь Украине для защиты от дронов

Дания и Швеция отправили помощь Украине для защиты от дронов Швеция и Дания отправили Киеву помощь в виде рыболовных сетей, которые Украина, предположительно, использует для борьбы с дронами.
Другие страны
25 мая 2025 г. 16:45
Дания и Швеция отправили помощь Украине для защиты от дронов

Швеция и Дания отправили Киеву помощь в виде рыболовных сетей, которые Украина, предположительно, использует для борьбы с дронами.

Как передает Report, об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Согласно информации, общая стоимость сетей только со стороны Дании составила около €2,5 млн. Большая часть сетей была передана за ненадобностью рыболовам после ввода Британией ограничений на ловлю рыбы в Северном море.

Ранее сообщала украинская газета Kyiv Post, рыболовные сети могут использоваться для защиты от атак дронов. Заранее растянутые над траншеями и входами в блиндажи, они могут помочь замедлить падение сбрасываемых с дронов взрывных устройств, что может нарушить их механизм детонации.

Отметим, что с февраля 2022 года помощь Дании Украине составила около €8,5 млрд на военную поддержку. Объем помощи Киеву со стороны Швеции с февраля 2022 года составил почти €8 млрд.

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Версия на английском языке Denmark, Sweden send aid to Ukraine to protect against drones

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