    Дания и Франция провели тренировочные полеты над Гренландией

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 18:52
    Датские ВВС совместно с французскими союзниками провели учебную миссию в небе над Гренландией.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ВС Дании.

    Согласно информации, в полетах участвовали два современных датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик Airbus A330MRTT. Основной целью учений стала отработка дозаправки в воздухе, дальних перелетов и действий в экстремальных условиях Арктики.

    Маршрут самолетов пролегал с авиабазы Скрюдструп в Дании к восточному побережью Гренландии, в район острова Кулусук. Французский заправщик совершил длительный перелет со своей базы на юге Франции и после завершения миссии вернулся обратно. Во время полета над Северной Атлантикой воздушная группа также прошла в районе Фарерских островов.

    Расширение присутствия датских вооруженных сил в Гренландии и вокруг нее началось в 2025 году при участии Франции, Германии, Швеции и Норвегии. В 2026 году эта работа будет продолжена: планируются новые масштабные учения на земле, на море и в воздухе, включая дальнейшие полеты истребителей F-35 с дозаправкой.

    Дания Франция ВВС тренировочные полеты Гренландия военные учения

