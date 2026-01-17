İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Danimarka və Fransa Qrenlandiya üzərində təlim uçuşları həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 19:37
    Danimarka və Fransa Qrenlandiya üzərində təlim uçuşları həyata keçirib

    Danimarka Hərbi Hava Qüvvələri fransız müttəfiqləri ilə birlikdə Qrenlandiya səmasında təlim missiyası keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Danimarka Silahlı Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, uçuşlarda Danimarkanın iki müasir "F-35" qırıcısı və Fransanın "Airbus A330MRTT" tipli yanacaqdolduran təyyarəsi iştirak edib. Təlimlərin əsas məqsədi havada yanacaqdoldurma, uzaq məsafəli uçuşlar və Arktikanın ekstremal şəraitində fəaliyyətlərin sınaqdan keçirilməsi olub.

    Təyyarələrin marşrutu Danimarkadakı Skrüdstup aviabazasından Qrenlandiyanın şərq sahillərinə, Kulusuk adası bölgəsinə qədər uzanıb. Fransız yanacaqdolduran təyyarəsi öz bazasından – Fransanın cənubundan uzun məsafəli uçuş həyata keçirib və missiya başa çatdıqdan sonra geri qayıdıb. Şimali Atlantika üzərində uçuş zamanı hava qrupu həmçinin Farer adaları bölgəsindən keçib.

    Qrenlandiyada və onun ətrafında Danimarka Silahlı Qüvvələrinin mövcudluğunun genişləndirilməsi 2025-ci ildə Fransa, Almaniya, İsveç və Norveçin iştirakı ilə başlanıb. 2026-cı ildə bu iş davam etdiriləcək: quru, dəniz və hava məkanında yeni genişmiqyaslı təlimlərin keçirilməsi, o cümlədən "F-35" qırıcılarının havada yanacaq doldurmaqla uzun məsafəli uçuşları planlaşdırılır.

    Danimarka Fransa Qrenlandiya Təlim
    Дания и Франция провели тренировочные полеты над Гренландией

    Son xəbərlər

    20:09

    KİV: Karni Trampın Qəzza üzrə Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Danimarkada minlərlə insan ABŞ-nin Qrenlandiya siyasətinə qarşı aksiya keçirib

    Digər ölkələr
    19:50

    Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın ölkənin enerji obyektlərinə hücum planlaşdırdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:37

    Danimarka və Fransa Qrenlandiya üzərində təlim uçuşları həyata keçirib

    Digər ölkələr
    19:24
    Foto

    Azərbaycan məktəbliləri beynəlxalq olimpiadada 10 medal qazanıblar

    Elm və təhsil
    19:16

    Xamenei: Bilirəm ki, xalqın dolanışığı, həqiqətən, çətindir

    Region
    19:08

    "Turan Tovuz" yoxlama oyununda Polşa "Poqon"una uduzub

    Futbol
    19:02

    "Mançester Yunayted" yeni baş məşqçisi ilə ilk matçında "Mançester Siti"ni məğlub edib

    Futbol
    18:51

    Filippində tullantı poliqonunda baş verən uçqunda ölənlərin sayı 35-ə yüksəlib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti