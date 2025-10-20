Дан Йоргенсен: Европа больше никогда не должна покупать российский газ

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 20:59
    Европейский союз не должен возвращаться к импорту российского газа даже после окончания российско-украинской войны.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам заседания Совета ЕС по энергетике и иностранным делам в Люксембурге.

    "На мой взгляд, мы никогда больше не должны импортировать газ из России. Даже если и когда наступит мир, было бы большой ошибкой снова становиться зависимыми от российской энергии", - подчеркнул Йоргенсен.

    По его словам, в отличие от санкций, которые требуют регулярного продления и могут быть пересмотрены после заключения мира, запрет на импорт российского газа закрепляется в законодательстве ЕС и будет действовать на постоянной основе. Евросоюз рассматривает отказ от российских энергоресурсов не только как экономический шаг, но и как вопрос безопасности.

    Йоргенсен напомнил, что ранее ЕС решил ускорить переговоры по пакету REPowerEU, направленному на отказ от российских энергоресурсов, диверсификацию поставок и развитие возобновляемых источников энергии.

    "Даже после наступления мира ни министры, ни государства ЕС не станут доверять Путину", - добавил еврокомиссар.

    Ранее глава энергетического совета ЕС сообщил, что 25 стран-членов поддержали общую позицию по проекту REPowerEU, предусматривающему полный отказ от импорта российских энергоносителей к 2028 году и переход на собственные и декарбонизированные источники энергии.

