İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Aİ-nin energetika üzrə komissarı: Avropa daha heç vaxt Rusiya qazını almamalıdır

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 21:42
    Aİ-nin energetika üzrə komissarı: Avropa daha heç vaxt Rusiya qazını almamalıdır

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri Rusiya-Ukrayna müharibəsi bitdikdən sonra da Rusiya qazının idxalına qayıtmamalıdır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa İttifaqının Enerji və Xarici İşlər Şurasının Lüksemburqda keçirilən iclasından sonra Aİ-nin energetika üzrə komissarı Dan Yorqensen bildirib.

    "Məncə, biz daha heç vaxt Rusiyadan qaz idxal etməməliyik. Hətta sülh əldə edilsə belə, yenidən Rusiya enerjisindən asılı olmaq böyük səhv olardı", - o deyib.

    Avrokomissarın sözlərinə görə, müntəzəm yenilənmə tələb edən və sülhdən sonra yenidən nəzərdən keçirilə bilən sanksiyalardan fərqli olaraq, Rusiya qazının idxalına qoyulan qadağa Aİ qanunvericiliyində təsbit olunub və daimi olaraq qüvvədə olacaq. "Aİ Rusiyanın enerji resurslarından imtinaya təkcə iqtisadi tədbir kimi deyil, həm də təhlükəsizlik məsələsi kimi baxır", - o bildirib.

    Yorqensen xatırladıb ki, Aİ daha əvvəl Rusiya enerjisindən imtina, tədarükləri şaxələndirmək və bərpa olunan enerji mənbələrini inkişaf etdirmək məqsədi daşıyan "REPowerEU" paketi üzrə danışıqları sürətləndirməyə qərar verib.

    "Sülhdən sonra belə nə Aİ nazirləri, nə də üzv ölkələr Putinə etibar edəcək", - avrokomissar əlavə edib.

    Daha əvvəl Aİ-nin Enerji Şurasının rəhbəri 25 üzv dövlətin 2028-ci ilə qədər Rusiyadan enerji idxalının tam dayandırılmasını və yerli, karbonsuzlaşdırılmış enerji mənbələrinə keçidi nəzərdə tutan "REPowerEU" layihəsi ilə bağlı ümumi mövqeyi dəstəklədiyini açıqlamışdı.

    Avropa İttifaqı Dan Yorqensen Rusiya qazı
    Дан Йоргенсен: Европа больше никогда не должна покупать российский газ

    Son xəbərlər

    22:24

    ABŞ və Avstraliya vacib mineralların çıxarılmasına 3 milyard dollar sərmayə qoyacaq - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:19
    Foto

    Azərbaycanın nümayəndə heyəti Aİ-nin yüksək səviyyəli toplantısında iştirak edib

    Xarici siyasət
    22:12
    Foto

    Bakıda məktəbliyə qarşı qeyri-etik hərəkət edən sürücü həbs olunub

    Hadisə
    22:03
    Foto

    Azərbaycan-İran münasibətlərin cari vəziyyəti müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:00

    Paşinyan Vatikanın dövlət katibi ilə Ermənistan - Azərbaycan razılaşmasını müzakirə edib

    Region
    21:45

    Mirzoyan: Bakı ilə İrəvan arasında sülh regionda yeni iqtisadi imkanlar açır

    Region
    21:42

    Aİ-nin energetika üzrə komissarı: Avropa daha heç vaxt Rusiya qazını almamalıdır

    Digər ölkələr
    21:35
    Foto

    Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    21:33
    Foto

    Sahibə Qafarova Cenevrədə Namibiya və Bosniya və Herseqovinanın parlament sədrləri ilə görüşüb

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti