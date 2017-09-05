Cтало известно, в каких странах живут самые счастливые люди

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Самые счастливые люди, по версии британского журнала Spectator, живут в Норвегии, сообщает Report.
В тройку самых счастливых стран также вошли Дания и Исландия соответственно.
США заняли 14-ую позицию в рейтинге, Великобритания 19-ая по счету.
Саудовская Аравия разместилась на 34-й строчке, Россия - на 49-й. Турция в свою очередь заняла 69-е место, Китай - 122-е.
Самые несчастливые люди в мире, по мнению британского журнала, живут в Индии.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook