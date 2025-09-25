CША подняли в небо истребители из-за самолетов РФ вблизи Аляски
США обнаружили четыре российских самолета в международном воздушном пространстве над Аляской. В ответ Североамериканское командование ПВО (NORAD) направило самолет E-3, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом в пресс-релизе NORAD.
Отмечается что 24 сентября два Ту-95 и два Су-35 проникли в опознавательную зону ПВО Аляски. Российские самолеты не нарушали воздушное пространство США и Канады.
"Подобные действия России в зоне ПВО Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза",- отмечается в сообщении.
