    • 25 сентября, 2025
    • 17:36
    CША подняли в небо истребители из-за самолетов РФ вблизи Аляски

    США обнаружили четыре российских самолета в международном воздушном пространстве над Аляской. В ответ Североамериканское командование ПВО (NORAD) направило самолет E-3, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135.

    Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом в пресс-релизе NORAD.

    Отмечается что 24 сентября два Ту-95 и два Су-35 проникли в опознавательную зону ПВО Аляски. Российские самолеты не нарушали воздушное пространство США и Канады.

    "Подобные действия России в зоне ПВО Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза",- отмечается в сообщении.

    ABŞ Alyaska yaxınlığında Rusiya təyyarələrinə görə qırıcıları havaya qaldırıb

