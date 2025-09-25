İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 17:49
    ABŞ Alyaska yaxınlığında Rusiya təyyarələrinə görə qırıcıları havaya qaldırıb

    ABŞ Alyaska üzərindəki beynəlxalq hava məkanında dörd Rusiya təyyarəsini aşkar edib.

    "Report"un "Kommersant"a istinadən məlumatına görə, bu barədə NORAD mətbuat açıqlamasında bildirilib.

    Məlumata görə, cavab olaraq Şimali Amerika Hava Hücumundan Müdafiə Komandanlığı (NORAD) bir E-3 təyyarəsi, dörd F-16 qırıcısı və dörd KC-135 yanacaqdoldurma təyyarəsi göndərib.

    Qeyd olunub ki, sentyabrın 24-də iki Tu-95 və iki Su-35 Alyaskanın hava hücumundan müdafiə identifikasiya zonasına daxil olub. Rusiya təyyarələri ABŞ və Kanadanın hava məkanını pozmayıblar.

    "Rusiyanın Alyaskanın hava hücumundan müdafiə zonasında bu cür fəaliyyətləri mütəmadi baş verir və təhdid kimi qiymətləndirilmir", - məlumatda qeyd olunur.

    CША подняли в небо истребители из-за самолетов РФ вблизи Аляски

