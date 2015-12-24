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    Cпецпредставитель Путина: ​Интересы талибов в борьбе с ИГ совпадают с российскими

    Замир Кабулов: Россия готова к поставкам вооружений Афганистану на коммерческой основе

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Россия готова к поставкам вооружений Афганистану. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом  заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор департамента МИД России Замир Кабулов.

    "Мы готовы поставлять туда вооружения, но будем делать это осторожно и в основном на коммерческой основе", - заявил Кабулов.

    Также дипломат сказал, что интересы талибов в борьбе с запрещенной в России экстремистской группировкой "Исламское государство" в Афганистане совпадают с российскими.

    "Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими. Я уже ранее говорил о наличии у нас с талибами каналов связи для обмена информацией", - заявил Замир Кабулов.

    Деятельность в Афганистане миссии НАТО по подготовке афганских сил безопасности в российском министерстве назвали "неэффективной".

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