Cпецпредставитель Путина: ​Интересы талибов в борьбе с ИГ совпадают с российскими

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Россия готова к поставкам вооружений Афганистану. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор департамента МИД России Замир Кабулов.

"Мы готовы поставлять туда вооружения, но будем делать это осторожно и в основном на коммерческой основе", - заявил Кабулов.

Также дипломат сказал, что интересы талибов в борьбе с запрещенной в России экстремистской группировкой "Исламское государство" в Афганистане совпадают с российскими.

"Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими. Я уже ранее говорил о наличии у нас с талибами каналов связи для обмена информацией", - заявил Замир Кабулов.

Деятельность в Афганистане миссии НАТО по подготовке афганских сил безопасности в российском министерстве назвали "неэффективной".