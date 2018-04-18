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    Cотрудники службы безопасности ООН попали под обстрел в сирийской Думе - ОБНОВЛЕНО

    Эксперты ОЗХО прибыли накануне для установления, была ли предпринята там 7 апреля химическая атака

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестные обстреляли сотрудников службы безопасности ООН, прибывших в сирийский город Дума.

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю в ходе закрытого заседания ОЗХО по делу Скрипалей. 

    Узюмджю добавил, что из-за обстрелов службе безопасности пришлось отступить, отложив прибытие специалистов ОЗХО на место предполагаемой химатаки.

    *** 12:33

    Работа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийском городе Дума отложена из-за произошедшей там перестрелки, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Накануне эксперты организации прибыли в Думу в регионе Восточная Гута для установления, была ли предпринята  там 7 апреля химическая атака.

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