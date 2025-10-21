CNN: Встреча глав МИД России и США отложена
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 08:22
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио, которая ожидалась на этой неделе, была отложена.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
"Как сообщил CNN представитель Белого дома, ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена", - говорится в материале.
Уточняется, что причины переноса встречи на данный момент неизвестны. По информации источника телеканала, у Лаврова и Рубио разные мнения по поводу урегулирования российско-украинского конфликта.
Последние новости
09:09
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)Финансы
08:56
СМИ: Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу DiddyДругие страны
08:51
ЕБРР в сентябре увеличил операционные активы по проектам в АзербайджанеФинансы
08:42
Фабрицио Романо сообщил имя нового тренера "Ноттингем Форест" после увольнения ПостекоглуФутбол
08:22
CNN: Встреча глав МИД России и США отложенаДругие страны
08:15
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
07:56
Генсек ООН посетит Вьетнам 24-25 октябряДругие страны
07:43
Байден завершил курс терапии по лечению ракаДругие страны
07:12