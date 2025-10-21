Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    CNN: Встреча глав МИД России и США отложена

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 08:22
    Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио, которая ожидалась на этой неделе, была отложена.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

    "Как сообщил CNN представитель Белого дома, ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена", - говорится в материале.

    Уточняется, что причины переноса встречи на данный момент неизвестны. По информации источника телеканала, у Лаврова и Рубио разные мнения по поводу урегулирования российско-украинского конфликта.

