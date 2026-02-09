Австралия - следующий пункт в повестке ЕС расширить свободную торговлю - ОБЗОР

Австралия может стать для Евросоюза новым направлением диверсификации торговых связей на фоне сложных и непредсказуемых экономических отношений с США, однако для подписания соглашения о свободной торговле сторонам предстоит завершить непростые переговоры.

Как сообщает европейское бюро Report, в четверг в Брюсселе ожидается встреча с представителями Канберры, в ходе которой будет обсуждаться подготовка масштабного соглашения о свободной торговле между ЕС и Австралией.

Широко разрекламированная поездка президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в конце этого месяца в Австралию может состояться только после полного согласования всех его условий и готовности к подписанию.

"Пока все усилия сосредоточены именно на этом, идут интенсивные обсуждения. В конце следующей недели комиссары по внешней торговле Марош Шефчович и по сельскому хозяйству Кристоф Хансен проведут переговоры в Брюсселе с министром торговли Австралии Доном Фарреллом", - сообщили источники в Еврокомиссии, знакомые с ходом консультаций.

Официальный представитель ЕС Олаф Гилл подчеркнул, что Евросоюз привержен укреплению отношений с Австралией, как со "стратегическим партнером и единомышленником".

С начала года Брюссель уже заключил торговое соглашение с южноамериканским блоком МЕРКОСУР, а переговоры с Индией завершены - документ будет подписан после окончательного согласования и одобрения внутри ЕС.

Следует отметить, что несмотря на активность Еврокомиссии, торговые сделки легкими не назовешь. Не случайно все они имеют долгую и сложную историю переговоров, и даже были практически полностью заморожены всего несколько лет назад.

И даже после подписания их путь к окончательному одобрению в виде ратификации Европарламентом обычно "тернистый" – соглашение с МЕРКОСУР так и не смогло пока преодолеть этот барьер.

ЕС является третьим по величине торговым партнером Австралии после Китая и Японии, а Австралия занимает 20-е место среди торговых партнеров блока.

Переговоры между Брюсселем и Канберрой зашли в тупик в 2023 году после пяти лет обсуждений из-за разногласий по сельскохозяйственным поставкам, прежде всего мяса. В этот раз основное внимание уделяется беспошлинным квотам на импорт австралийской говядины: ЕС рассчитывает ограничить объем примерно 30 тыс. тонн в год, тогда как Австралия настаивает на 40 тыс. тонн.

Но соглашение с пятым континентом завязано не только на сельском хозяйстве. Помимо доступа на большой рынок для европейских товаров, оно может открыть целый ряд других возможностей, заявляют его сторонники.

ЕС стремится сократить зависимость от Китая в поставках критически важных сырьевых материалов, необходимых для ключевых отраслей - от автомобилестроения до ИТ. Импорт ресурсов из Австралии даст возможность Европе диверсифицировать поставки критического сырья, без которого невозможна конкурентоспособность стран союза.

Угрозы США ввести новые тарифы, а также торговые ограничения со стороны Китая на ряд товаров, включая магниты, вынуждают все больше стран и блоков объединяться и переориентировать свой экспорт.