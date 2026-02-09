Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 14:28
    Джаббар Мусаев официально покинул должность главы ИВ Нахчывана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в отношении новоназначенного премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Джаббара Мусаева.

    Как сообщает Report, согласно документу, глава государства освободил Мусаева от должности главы исполнительной власти города Нахчывана.

    Напомним, 9 февраля Верховный Меджлис НАР принял решение о назначении Джаббара Мусаева на пост премьер-министра Автономной Республики.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Джаббар Мусаев Нахчыванская Автономная Республика премьер-министр распоряжение
    Naxçıvan MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilib
