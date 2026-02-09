Джаббар Мусаев официально покинул должность главы ИВ Нахчывана
Внутренняя политика
- 09 февраля, 2026
- 14:28
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в отношении новоназначенного премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Джаббара Мусаева.
Как сообщает Report, согласно документу, глава государства освободил Мусаева от должности главы исполнительной власти города Нахчывана.
Напомним, 9 февраля Верховный Меджлис НАР принял решение о назначении Джаббара Мусаева на пост премьер-министра Автономной Республики.
