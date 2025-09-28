CNN: В церкви штата Мичиган произошла стрельба
- 28 сентября, 2025
- 20:19
В результате стрельбы в церкви американского города Гранд-Бланк в штате Мичиган пострадали несколько человек, преступник убит.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
По ее информации, церковь охвачена пожаром. Власти призывают избегать района, в котором произошел инцидент. Работы по ликвидации последствий атаки еще продолжаются.

