    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 20:19
    CNN: В церкви штата Мичиган произошла стрельба

    В результате стрельбы в церкви американского города Гранд-Бланк в штате Мичиган пострадали несколько человек, преступник убит.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

    По ее информации, церковь охвачена пожаром. Власти призывают избегать района, в котором произошел инцидент. Работы по ликвидации последствий атаки еще продолжаются.

    ABŞ-nin Miçiqan ştatında yerləşən kilsədə atışma olub

