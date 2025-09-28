ABŞ-nin Miçiqan ştatında yerləşən kilsədə atışma olub

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Digər ölkələr
    28 sentyabr, 2025
    20:30
    ABŞ-nin Miçiqan ştatının Qrand-Blenk şəhərindəki kilsədə atışma baş verib.

    Bu barədə "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir.

    Atışma nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb, atəş açan şəxs isə zərərsizləşdirilib.

    Hadisədən sonra kilsəni alov bürüyüb. Yerli hakimiyyət orqanları vətəndaşları atışmanın baş verdiyi ərazidən uzaq durmağa çağırıb.

    Hücumun nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər isə hələ də davam etdirilir.

