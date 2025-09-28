ABŞ-nin Miçiqan ştatında yerləşən kilsədə atışma olub
Digər ölkələr
- 28 sentyabr, 2025
- 20:30
ABŞ-nin Miçiqan ştatının Qrand-Blenk şəhərindəki kilsədə atışma baş verib.
Bu barədə "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir.
Atışma nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb, atəş açan şəxs isə zərərsizləşdirilib.
Hadisədən sonra kilsəni alov bürüyüb. Yerli hakimiyyət orqanları vətəndaşları atışmanın baş verdiyi ərazidən uzaq durmağa çağırıb.
Hücumun nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər isə hələ də davam etdirilir.
Son xəbərlər
21:38
KİV: Tramp 30 sentyabrda ABŞ generalları ilə görüşdə iştirak edəcəkDigər ölkələr
21:22
Foto
DİN: III MDB Oyunlarında təhlükəsizlik tədbirləri təmin olunurDaxili siyasət
21:17
Premyer Liqa: Turun son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"la heç-heçə edibFutbol
21:16
Türkiyə kəşfiyyatı Suriyada əməliyyat keçirib, 8 İŞİD terrorçusu öldürülübRegion
21:04
Foto
Mehriban Əliyeva III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edibDaxili siyasət
20:56
İsrail ordusu Livanın cənubundakı silah anbarlarına hava zərbələri endiribDigər ölkələr
20:45
ABŞ Konqresi 2021-ci ildə Kapitolidəki iğtişaşlarda FTB-nin rolunu araşdırırDigər ölkələr
20:30
ABŞ-nin Miçiqan ştatında yerləşən kilsədə atışma olubDigər ölkələr
20:19