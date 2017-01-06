CNN: Трамп решил строить стену на границе не на деньги Мексики

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила лидерам Республиканской партии в конгрессе, что они планируют финансировать постройку стены на границе уже в апреле и без участия Мексики. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на членов палаты представителей от республиканцев.

По данным источника, в переходной команде Трампа собираются оплатить постройку стены путем создания законопроекта о финансировании ее постройки из бюджета.

При этом источники в Республиканской партии подчеркивают, что пока никаких окончательных решений принято не было.

Отмечается, что таким образом Трамп может отказаться от идеи заставить Мексику заплатить за постройку такой стены. Тем не менее он не сообщал подробностей о том, как именно Мексика заплатит за стену.

Также миллиардер однажды допустил возможность того, что Мексика не будет напрямую платить за стену, но возместит потраченные средства на ее постройку, опять же не сообщив подробностей.