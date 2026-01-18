Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    CNN: Трамп предложил Луле да Силве стать одним из основателей "Совета мира"

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 05:07
    CNN: Трамп предложил Луле да Силве стать одним из основателей Совета мира

    Президент США Дональд Трамп предложил бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве стать одним из основателей "Совета мира" по сектору Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.

    По их информации, пригласительное письмо было направлено Трампом президенту Бразилии через посольство южноамериканской республики в Вашингтоне.

    Собеседники телеканала не уточнили, принял ли Лула да Силва предложение Трампа.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США запросила по $1 млрд от каждой из стран, которые хотят получить место в "Совете мира".

