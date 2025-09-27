CNN: Трамп попросил Верховный суд рассмотреть запрет на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд рассмотреть конституционность его указа об ограничении права на гражданство по рождению.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

"Решения суда низшей инстанции признали недействительной политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации, что подрывает нашу безопасность на границе", - приводит телеканал выдержки из переданной в Верховный суд апелляции.

"Эти решения без законного обоснования предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц", - указывается в материалах.