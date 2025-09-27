CNN: Tramp Ali Məhkəmədən vətəndaşlıqla bağlı qadağasının nəzərdən keçirilməsini xahiş edib
- 27 sentyabr, 2025
- 05:19
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Ali Məhkəmədən onun doğum hüququ ilə vətəndaşlığın məhdudlaşdırılması barədə fərmanının konstitusionallığına baxılmasını xahiş edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb.
"Aşağı instansiya məhkəməsinin qərarları prezident və onun administrasiyası üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən siyasəti etibarsız hesab edib ki, bu da sərhədimizdə təhlükəsizliyimizi zəiflədir", - telekanal Ali Məhkəməyə ötürülən apellyasiyadan çıxarışlar gətirib.
"Bu qanuni əsası olmayan qərarlar yüz minlərlə hüquqi olmayan şəxsə Amerika vətəndaşlığı imtiyazını verir", - materiallarda göstərilir.
