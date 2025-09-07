CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, на полях мероприятия в октябре возможна его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет 31 октября - 1 ноября в городе Кёнджу. По сведениям CNN, организация встречи Трампа и Си Цзиньпина обсуждается, но никаких договоренностей пока достигнуто не было. Белый дом подтвердил телеканалу, что визит президента США в Южную Корею возможен и что его целью станут переговоры по вопросам экономического, торгового и оборонного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере гражданской энергетики.

CNN отмечает, что поездка Трампа в Республику Корея может предоставить ему возможность и для проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным телеканала, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на прошлой неделе пригласил своего американского коллегу на саммит АТЭС и предположил, что такая площадка могла бы стать местом для переговоров с лидером КНДР.