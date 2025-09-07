Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 05:25
    CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее

    Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, на полях мероприятия в октябре возможна его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет 31 октября - 1 ноября в городе Кёнджу. По сведениям CNN, организация встречи Трампа и Си Цзиньпина обсуждается, но никаких договоренностей пока достигнуто не было. Белый дом подтвердил телеканалу, что визит президента США в Южную Корею возможен и что его целью станут переговоры по вопросам экономического, торгового и оборонного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере гражданской энергетики.

    CNN отмечает, что поездка Трампа в Республику Корея может предоставить ему возможность и для проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным телеканала, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на прошлой неделе пригласил своего американского коллегу на саммит АТЭС и предположил, что такая площадка могла бы стать местом для переговоров с лидером КНДР.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин США Китай Южная Корея
    CNN: Tramp və Si Cinpin Cənubi Koreyada görüşə bilər

    Последние новости

    05:25

    CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее

    Другие страны
    04:46

    DPA: ФРГ перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в Quadriga

    Другие страны
    04:18

    СМИ: Береговая охрана Японии внедрит Starlink для организации связи

    Другие страны
    03:59

    В США произошел пожар на заводе

    Другие страны
    03:27

    СМИ: В Британии хотят размещать нелегалов на бывших военных базах

    Другие страны
    02:56

    Трамп заявил о готовности США продолжать военные операции в Карибском бассейне

    Другие страны
    02:30

    В Запорожье пострадали 15 человек в результате атаки российских войск

    Другие страны
    02:04
    Фото

    В Огузском районе в ДТП погибла женщина, еще одна пострадала

    Происшествия
    01:49

    Microsoft сообщила о повреждении международных подводных кабелей в Красном море

    Другие страны
    Лента новостей