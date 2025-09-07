İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    CNN: Tramp və Si Cinpin Cənubi Koreyada görüşə bilər

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 05:42
    CNN: Tramp və Si Cinpin Cənubi Koreyada görüşə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Cənubi Koreyada keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində iştirak etməyi planlaşdırır və onun oktyabrda tədbir çərçivəsində Çin Sədri Si Cinpinlə görüşü mümkündür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Koreya Respublikasının sədrliyi ilə sammit oktyabrın 31-dən noyabrın 1-dək Kyoncu şəhərində keçiriləcək. CNN-in məlumatına görə, Trampla Si Cinpinq arasında görüşün təşkili müzakirə olunur, lakin hələlik razılıq əldə olunmayıb.

    Ağ Ev telekanala təsdiqləyib ki, ABŞ Prezidentinin Cənubi Koreyaya səfəri mümkündür və məqsəd iqtisadi, ticarət, müdafiə və mülki enerji sahəsində əməkdaşlıq üzrə danışıqlar olacaq.

    CNN qeyd edib ki, Trampın Koreya Respublikasına səfəri həm də ona Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla görüş imkanı yarada bilər. Telekanalın məlumatına görə, Cənubi Koreya prezidenti Li Çje-Myon amerikalı həmkarını ötən həftə sammitə dəvət edib və belə platformanın Şimali Koreya lideri ilə danışıqlar məkanına çevrilə biləcəyini təklif edib.

    Donal Tramp Çin Sədri Cənubi Koreya
    CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее

    Son xəbərlər

    05:42

    CNN: Tramp və Si Cinpin Cənubi Koreyada görüşə bilər

    Digər ölkələr
    05:21

    Almaniya hərbi təlim üçün Litvaya 1 000-dən çox texnika göndərib

    Digər ölkələr
    04:38

    KİV: Yaponiyanın sahil mühafizəsi rabitə üçün "Starlink" tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    04:11

    ABŞ-də zavodda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    03:42

    KİV: Britaniya qanunsuz miqrantları keçmiş hərbi bazalarda yerləşdirmək istəyir

    Digər ölkələr
    03:26

    Tramp: Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    02:51

    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 15 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:31

    "Microsoft" Qırmızı dənizdə beynəlxalq sualtı kabellərin zədələndiyini bildirib

    Digər ölkələr
    01:57

    Polşada hərbi poliqonda partlayış nəticəsində iki nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti