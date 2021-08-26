CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле.

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

По словам источника телеканала, в понедельник талибы лишили оружия охрану экс-президента Карзая, а также конфисковали его автомобили. А в среду движение провело обыск в доме Абдуллы и лишило его охраны и автомобилей.

"Карзай и Абдулла сейчас находятся под домашним арестом без своей охраны и во власти "Талибана", -сообщает телеканал.

Ранее афганские СМИ сообщили, что Карзай, Абдулла, а также лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления Афганистаном, который собирается сформировать движение "Талибан".