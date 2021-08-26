О нас
Report Georgia
Аудио новости

CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест

CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле.
Другие страны
26 августа 2021 г. 15:22
CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

По словам источника телеканала, в понедельник талибы лишили оружия охрану экс-президента Карзая, а также конфисковали его автомобили. А в среду движение провело обыск в доме Абдуллы и лишило его охраны и автомобилей.

"Карзай и Абдулла сейчас находятся под домашним арестом без своей охраны и во власти "Талибана", -сообщает телеканал.

Ранее афганские СМИ сообщили, что Карзай, Абдулла, а также лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления Афганистаном, который собирается сформировать движение "Талибан".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CNN: Former Afghan president under house arrest by Taliban in Kabul

Самое читаемое

Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
19 августа 2021 г. 19:24
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
20 августа 2021 г. 11:59
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Карабах одержал победу над Абердином
Фото"Карабах" одержал победу над "Абердином"
19 августа 2021 г. 22:05
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
21 августа 2021 г. 19:17
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
25 августа 2021 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi