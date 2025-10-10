Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    CNN: Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Иллинойсе

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 04:39
    Федеральная судья Эйприл Перри временно запретила президенту США Дональду Трампа задействовать Национальную гвардию для борьбы с беспорядками в штате Иллинойс.

    Как передает Report, постановление опубликовано на сайте суда.

    Судья заявила, что "не усмотрела достаточных доказательств" того, что ситуацию в Иллинойсе можно считать восстанием. По ее мнению, применение Нацгвардии в штате может привести к волнениям и "лишь подольет масла в огонь", который разжег Трамп и его администрация, начав борьбу с нелегальной миграцией.

    Запрет будет действовать 14 дней, отмечает телекомпания.

    8 октября Северное командование Вооруженных сил США сообщило, что федеральные власти США задействовали около 500 бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в штате Иллинойс и направили их к Чикаго.

    Məhkəmə Trampın İllinoysa milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb

