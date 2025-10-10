Məhkəmə Trampın İllinoysa milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 04:22
Şimal Dairə Məhkəməsi ABŞ Prezidenti Donald Trampa İllinoys ştatında iğtişaşlara qarşı mübarizə üçün Milli Qvardiyanı cəlb etmə qərarının icrasını müvəqqəti olaraq dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar məhkəmənin saytında yayımlanıb.
Federal hakim Epril Perri qərarını İllinoysdakı vəziyyətin üsyan hesab edilə biləcəyinə dair kifayət qədər sübut olmaması ilə əsaslandırıb. Onun fikrincə, ştatda Milli Qvardiyanın cəlb edilməsi narahatlıqlara səbəb ola bilər.
"Bu, yalnız Tramp və onun administrasiyasının qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizəyə başlayaraq alovlandırdığı odun üzərinə yağ tökəcək", - hakim bildirib.
Qeyd edək ki, qadağa 14 gün qüvvədə olacaq.
Xatırladaq ki, analoji qərar Portlənd üçün də verilmişdi.
Son xəbərlər
04:22
Məhkəmə Trampın İllinoysa milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıbDigər ölkələr
03:49
KİV: Tərəflər arasında razılaşma əldə olunduqdan sonra Qəzzada azı 30 fələstinli ölübDigər ölkələr
03:22
Ağ Ev İsrailə 200 ABŞ hərbçisinin göndəriləcəyi barədə xəbərlərə münasibət bildirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
02:59
İsrail hökuməti HƏMAS-la əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasını təsdiqləyibDigər ölkələr
02:20
NZZ: Makron siyasi lider kimi tükənib, vəzifəsini tərk etməyin vaxtıdırDigər ölkələr
01:49
Kanak Milli Sosialist Azadlıq Cəbhəsi BMT-də Fransaya etiraz bəyanatı yayımlayıbDigər ölkələr
01:17
Foto
BMT-nin komitə iclasında Azərbaycanın sosial-iqtisadi sahədəki uğurlarından bəhs edilibXarici siyasət
01:05
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 8 oyun keçirilibFutbol
00:41