Məhkəmə Trampın İllinoysa milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 04:22
    Şimal Dairə Məhkəməsi ABŞ Prezidenti Donald Trampa İllinoys ştatında iğtişaşlara qarşı mübarizə üçün Milli Qvardiyanı cəlb etmə qərarının icrasını müvəqqəti olaraq dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar məhkəmənin saytında yayımlanıb.

    Federal hakim Epril Perri qərarını İllinoysdakı vəziyyətin üsyan hesab edilə biləcəyinə dair kifayət qədər sübut olmaması ilə əsaslandırıb. Onun fikrincə, ştatda Milli Qvardiyanın cəlb edilməsi narahatlıqlara səbəb ola bilər.

    "Bu, yalnız Tramp və onun administrasiyasının qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizəyə başlayaraq alovlandırdığı odun üzərinə yağ tökəcək", - hakim bildirib.

    Qeyd edək ki, qadağa 14 gün qüvvədə olacaq.

    Xatırladaq ki, analoji qərar Portlənd üçün də verilmişdi.

