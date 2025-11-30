CNN: Мадуро заявил о готовности уйти в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время предыдущих неофициальных переговоров с американской стороной заявил о готовности уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу CNN источник, знакомый с ходом переговоров.

Некоторые чиновники США, указывает СМИ, считали, что отставка Мадуро может стать решением проблемы. Однако Белый дом пришел к выводу, что поддержит только план, который предусматривает немедленную отставку венесуэльского лидера.

Несколько представителей администрации рассказали, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по нескольким каналам и ведут переговоры о том, как может выглядеть взаимодействие между двумя странами.