    CNN: Мадуро заявил о готовности уйти в отставку

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 21:52
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время предыдущих неофициальных переговоров с американской стороной заявил о готовности уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканалу CNN источник, знакомый с ходом переговоров.

    Некоторые чиновники США, указывает СМИ, считали, что отставка Мадуро может стать решением проблемы. Однако Белый дом пришел к выводу, что поддержит только план, который предусматривает немедленную отставку венесуэльского лидера.

    Несколько представителей администрации рассказали, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по нескольким каналам и ведут переговоры о том, как может выглядеть взаимодействие между двумя странами.

    Венесуэла США Николас Мадуро отставка
    KİV: Maduro istefa verməyə hazır olduğunu açıqlayıb
    Elvis

